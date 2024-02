Gold, Silber und Bronze für bewegungsfreundliche Kärntner Schulen

Das Schulsportgütesiegel in GOLD wurde an folgende Schulen vergeben: VS St. Michael ob Bleiburg, VS Damtschach, VS 5 Villach, VS 9 Theodor-Körner-Schule, VS Gmünd, VS Malta, VS 22 Ponfeld, VS Grafenstein, MS Velden am Wörthersee, MS Dellach/Drau, BG/BRG Europagymnasium, Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Wolfsberg.

Das Schulsportgütesiegel in SILBER wurde an folgende Schulen vergeben:

VS Klein St. Paul, VS 10 Theodor-Körner-Schule, VS Bad Eisenkappel, MS St. Marein, MS Gmünd.

Das Schulsportgütesiegel in BRONZE wurde an folgende Schulen vergeben:

VS Obermühlbach, VS Eberstein, VS Kraig, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelschule 1.