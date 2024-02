Was hat Saharastaub eigentlich mit Regenwetter zu tun?

Für warme, aber auch feuchte Luft in Österreich ist, laut Meteorologen von „Skywarn Austria„, aktuell ein Tiefdrucksystem über dem Mittelmeer verantwortlich. Zusätzlich steigt die Anzahl an Saharastaubpartikel, die nach Mitteleuropa transportiert werden, stark an – wir haben berichtet.

Freitag bringt Saharasand und Regen

Die Saharastaubpartikel dienen als Kondensationskerne. „Dabei können sich feinste Wasserpartikel an den Saharastaubpartikeln anheften und es bilden sich rascher dichte Wolken, was in weiterer Folge zu mehr Niederschlag führt“, heißt es aus den österreichischen Wetterstationen. Und das merken wir bereits jetzt bzw. spätestens heute Nacht und morgen Freitag: Die Wolken aus Süden nehmen zu, bereits ab heute Abend kann es im Südwesten und Süden erstmals regnen. Spätestens ab morgen Mittag, Freitag 1. März 2024, nehmen die Regenschauer aus Süden überall zu und greifen am Nachmittag auf das gesamte Bundesgebiet über. Erst gegen Abend und in der ersten Nachthälfte lockert es von Süden her wieder auf.

Das erwartet uns am Wochenende

So wie der Freitag endet – so geht es auch am Wochenende weiter. Es bleibt zwar etwas unbeständig und im Westen und Süden de Landes kann es ab und an etwas regnen. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit jedoch deutlich zu hoch. Während am Samstag Höchstwerte bis zu 17 Grad erwartet werden, sind am Sonntag sogar Temperaturen um die 20 Grad möglich. „Markant wird am Wochenende der Südföhn ausfallen, stellenweise kann dieser sogar stürmisch werden“, warnen die Meteorologen.