Geburtstag am 29. Februar: So viele Schalttag-Babys werden heute geboren

„Ich hoffe so sehr, dass mein Kind heute im Laufe des Tages auf die Welt kommt. Denn der 29. Februar wäre schon ein besonderes Datum für unsere Familie“, freut sich die werdende Mama Diana Simic, die seit wenigen Stunden im ELKI des Klinikums Klagenfurt in den Wehen liegt. Für die 35-Jährige ist es das erste Kind.

Babyboom war gestern

„Es dürfte heute auch unsere einzige Geburt bleiben“, erzählt die leitende Hebamme, Christina Kulle, die betont, dass durchschnittliche etwa fünf Babys im Klinikum geborenen werden. Aber: „Gestern, am 28. Feber, hatten wir dafür einen richtigen Babyboom. Insgesamt acht Kinder durften wir begrüßen. Das letzte wurde knapp vor Mitternacht um 23.51 Uhr geboren. Dann war plötzlich Schluss mit den vielen Geburten.“

In Villach liegen zwei Frauen in den Wehen

Ähnlich sieht es auch im LKH Villach aus. Hier zählte man am Mittwoch mit vier Geburten auch sehr viele Kinder. „Im Schnitt gibt es drei bis maximal vier“, berichtet die leitende Hebamme Silke Fischer-Leitner. Aktuell liegen im Spital der Draustadt zwei Frauen in den Wehen. „Wir gehen davon aus, dass die Geburten noch heute stattfinden.“ Ganz im Schnitt liegt in dessen das LKH Wolfsberg. An der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe erwartet heute eine Mama ihr Kind. „Es ist von dem her ein ganz normaler Tag für uns. Auch gestern hatten wir eine Geburt“, so Hebamme Irmgard Kurda.