Noroviren in Volksschule vermutet: 40 Kinder schlagartig krank

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 15:57 / ©Montage: Canva

40 Kinder und fünf Lehrer seien hier am Donnerstag, 29. Februar 2024, schlagartig krank gemeldet worden. „Vermutlich handelt es sich um eine Norovirus-Infektion“, sagt Pusch. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes werden in der betroffenen Schule von den Reinigungskräften nun Flächendesinfektionen durchgeführt und dem Personal Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Die Eltern werden von der Direktion über die Lage informiert. Insgesamt hat die Volksschule 234 Schüler. Sie werden von 19 Lehrer unterrichtet.

Schulessen nicht schuld

Das vom Seniorenwohnhaus Hellbrunn an viele Kinder-Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Stadt gelieferte Essen dürfte – nach übereinstimmenden Aussagen der Fachleute –nicht für den Krankheitsausbruch verantwortlich sein, hieß es in einer Aussendung. Städtisches Schulamt und Kindergartenreferat haben dazu in anderen Betrieben nachgefragt: Es gibt keine Auffälligkeiten. Im Hort Parsch, der ausschließlich Kinder der Volksschule betreut, seien derzeit sechs Buben krankgemeldet. Auch hier wurden sicherheitshalber Schritte zur Desinfektion eingeleitet.

Hygiene sehr wichtig

„Gegen Noroviren gibt es keine Impfung. Ihre Übertragung erfolgt über Tröpfchen- und Schmierinfektion. Der Kontakt mit Ausscheidungen Erkrankter ist entscheidend. Daher ist entsprechende Hygiene und Händedesinfektion wichtig. Auf häufiges Händewaschen sollte ohnehin nie vergessen werden“, so Pusch.