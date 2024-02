Mädchen (12) soll von Jugend-Bande vergewaltigt worden sein

Ein schockierender Vergewaltigungsfall kam heute ans Licht: Ein 12-jähriges Mädchen aus Wien soll von einer Gruppe Jugendlicher über Monate hinweg vergewaltigt worden sein. Bis zu acht Personen sollen über das Opfer hergefallen sein. Die Täter sind zwischen 13 und 18 Jahre alt. Die Vergewaltigungen sollen sie zudem auch noch gefilmt haben. Die „Krone“ berichtete heute über diesen Fall.

Schockierende Szenen wurden gefilmt

Alles dürfte mit einer Romanze 2023 begonnen haben. Der Freund des Mädchens setzte sie unter Druck und wurde ihr gegenüber auch gewaltsam, so der Vorwurf. Es kam in weiterer Folge zur Gruppenvergewaltigung, die die Täter auch filmten. In einem Stiegenhaus, in einer Parkgarage und in einer Wohnung sollen sich die schockierenden Szenen abgespielt haben. Das Opfer wurde mit dem schockierenden Videomaterial erpresst. Irgendwann brach sie letztlich doch ihr Schweigen und erzählte alles ihrer Mutter.

17 Tatverdächtige

Im Zuge der Ermittlungen wurden 17 Tatverdächtige ausgeforscht. Bei der Einvernahme behaupteten diese, es sei alles einvernehmlich gewesen. Laut dem Medienbericht hätten einige der mutmaßlichen Täter einen türkischen oder bulgarischen Migrationshintergrund. Sie sollen mittlerweile entlassen und auf freiem Fuß angezeigt worden sein. Weitere Ermittlungen laufen.