Baumstamm prallte gegen Forstarbeiter: Verletzt

Zwei Forstarbeiter waren am Donnerstagnachmittag mit Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück in Spittal an der Drau beschäftigt. Als einer der Männer einen zirka sechs Meter langen Baumstamm mit der Seilwinde zu einem Lagerplatz ziehen wollte, drehte sich dieser plötzlich und prallte direkt gegen den im Nahbereich aufhältigen Arbeitskollegen. Der 22-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.