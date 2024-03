Playoffs: Rotjacken im Viertelfinale gegen Vorarlberg

Der EC-KAC trifft in der ersten Runde der Playoffs in der win2day ICE Hockey League auf die Pioneers Vorarlberg, das steht seit dem Playoff-Pick fest, der unmittelbar im Anschluss an den finalen Pre-Playoff-Spieltag am Donnerstagabend abgehalten wurde. Der Rekordmeister blieb damit seinem erprobten Wahlverhalten treu: Wie schon bei ihren letzten drei Picks (2017, 2019 und 2021) entschieden sich die Klagenfurter auch heuer für den im Grunddurchgang am schlechtesten platzierten aller zur Verfügung stehenden Gegner.

Letztes Post-Season Aufeinandertreffen vor 21 Jahren

Letztmals in der Post-Season auf einen in Feldkirch beheimateten Klub trafen die Rotjacken vor knapp 21 Jahren: Im März 2003 besiegte der EC-KAC den damaligen EC Feldkirch im „Best-of-Five“-Viertelfinale glatt mit 3:0. Einen breiteren Raum in der Vereinshistorie nehmen freilich die Playoff-Duelle mit der verblichenen VEU Feldkirch ein, die zwischen 1986 und 1998 insgesamt sechs Mal von den Klagenfurtern bespielt und dabei nur zwei Mal bezwungen wurde.

Viertelfinalgegner selbst aussuchen

Der EC-KAC kam heuer zum insgesamt fünften Mal (seit der Einführung des Playoff-Picks in der Saison 2012/13) in die Position, sich seinen Viertelfinalgegner selbst aussuchen zu können. In den vorangegangenen vier Fällen erreichten die Rotjacken später stets die Finalserie, bei jedem ihrer jüngsten drei Meistertitel (2013, 2019 und 2021) verfügten sie vor der ersten Playoff-Runde über das Pick-Recht. Von den bislang zehn Grunddurchgangssiegern in der Ligageschichte, die ihren Viertelfinalgegner auswählen konnten, erreichten alle zehn die nächste Runde, neun davon später auch die Finalserie. Mit dem EC-KAC entschied sich ein Regular Season Champion zum erst fünften Mal für den gemäß Grunddurchgangstabelle am schlechtesten platzierten der möglichen Gegner.

Es wird spannend

Die Viertelfinalserie im Format „Best-of-Seven“ zwischen dem EC-KAC und den Pioneers Vorarlberg wird am Sonntag, dem 3. März, um 17.30 Uhr in der Heidi Horten-Arena eröffnet. Weitere Heimspieltermine sind Donnerstag, der 7. März, sowie falls nötig Montag und Freitag, der 11. und 15. März. In Feldkirch gastieren die Rotjacken am 5. und 9. März, gegebenenfalls auch am 13. März.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2024 um 06:37 Uhr aktualisiert