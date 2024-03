Orte des Schreckens: Auf den Spuren von Kärntens Räubern und Mördern

Es ist ein finsteres Tal, das sich in Kärnten zwischen Gurk und Glan von Westen nach Osten zieht: die Wimitz. Seit vielen Jahrhunderten soll es die Heimat von Banditen und Räubern sein. Nicht umsonst nennt man es auch das Tal der Gesetzlosen. Aus der Vielzahl der Verbrecher, die im Laufe der Zeit aus der Wimitz heraus ihr Unwesen trieben, stechen zwei Charaktere besonders hervor. Da ist zum einen der Kärntner Räuber Simon Kramer, im Volksmund auch als „Krapfenbäck Simele“ bekannt. Zusammen mit seiner Freundin Juliane Regenfellner und anderen Komplizen unternahm er zahlreiche Raubzüge in den Wimitzer Bergen. Seine Opfer waren die wehrlosen Dienstmägde der Kärntner Bauern. Das brutale Treiben beendete ein ortsansässiger Gerichtsdiener, der mit Helfern ausrückte, um mit dem „Krapfenbäck Simele“ kurzen Prozess zu machen. Mehr als zweihundert Jahre später sollte die Wimitz wieder mit Verbrechen in Verbindung kommen, denn der bekannte Serienmörder Jack Unterweger ist ein Kind der Wimitz.

Mord am Kalten Gang bei Wien

Himberg im Juni 1950. Die Erntehelferinnen Elli Kastner und Antonia Panholzer wollen nach der Arbeit ein erfrischendes Bad im Kalten Gang nehmen. Der kleine Fluss südlich von Wien ist in der Nähe ihrer Rübenfelder. Aber nur eine der beiden sollte diesen Tag überleben. Bis heute weiß niemand genau, was sich in jenen Stunden tatsächlich abgespielt hat. Denn die Augenzeugenberichte von Antonia Panholzer wurden später immer wieder in Zweifel gezogen. Sie berichtete, dass ein mysteriöser Fremder auf einem blauen Rad auftauchte, der ohne Vorwarnung auf Elli Kastner einstach, bis deren Schreie verstummten. Der Mord am Kalten Gang beschäftigte die Ermittler viele Jahre, doch der mysteriöse Mann auf dem blauen Rad ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.