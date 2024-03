Blutregen möglich: Heute könnte es Sand vom Himmel regnen

Am heutigen Freitag, den 1. März, ist der meteorologische Frühlingsbeginn. Dieser könnte auch ein seltenes Naturschauspiel bringen: Den so genannten „Blutregen“. Da sich aktuell vor allem im Osten Österreichs einiges an Saharastaub in der Atmosphäre befindet und heute ein Italientief auf diesen trifft, wird er dadurch wohl aus der Luft „gewaschen“, wie etwa „WetterOnline“ und die „GeoSphere Austria“ jeweils auf Facebook berichten.

Achtung beim Abwischen des eingetrockneten Staubs

In diesem Fall spricht man dann von „Blutregen“ oder, da die Schneefallgrenze bei 1.200 bis 1.600 Metern liegt, in höheren Lagen dann eben auch von „Blutschnee“. Besonders gut zu sehen sind die gelblich-braunen Ablagerungen auf Autos und Skipisten bzw. generell auf Schnee. Eingetrockneten Saharastaub sollte man übrigens nicht versuchen, mit einem Tuch wegzuwischen, da die Partikel wie Schleifpapier wirken.