Faustschlag! Polizist musste nach Attacke seinen Dienst beenden

Gestern Vormittag, am 29. Februar, musste ein 34-jähriger Österreicher in Hüttau (Salzburg) von der Polizei abgeholt werden. Der Grund: sein Gerichtstermin. Im Zuge des Einsatzes wurde einer der Polizisten von dem 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Beamte wurde verletzt und musste seinen Dienst beenden, wie die Polizei berichtet.

Einheimischer wurde schließlich in der Wohnung festgenommen

In weiterer Folge schlug der 34-Jährige die Wohnungstür gegen eine Polizistin, die dabei unverletzt blieb. Der Einheimische konnte schließlich in der Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt überstellt werden. Er wird nun zusätzlich wegen des Suchtmittelgesetzes angezeigt, da sich in der Wohnung Aufzuchtzelte mit abgeernteten Blumentöpfen und diversen Drogenutensilien befanden.