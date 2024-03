Stammzellen-Spende einer Kärntnerin rettete ein Leben

Am Foto: Lebensretterin Daniela und Julia Neugebauer vom Verein Geben für Leben (v.l.)

Am Foto: Lebensretterin Daniela und Julia Neugebauer vom Verein Geben für Leben (v.l.)

Veröffentlicht am 1. März 2024, 13:19 / ©Geben für Leben

„Im November 2023 bekam ich die unfassbare Nachricht, dass ein Mensch meine Stammzellen benötigt und ich ihm die Hoffnung auf ein gesundes Leben schenken kann. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und keinen Zweifel an der Zusage“, erklärte die 35-jährige Kärntnerin gegenüber dem Verein „Geben für Leben„.

Stammzellen gespendet und ein Leben gerettet

Am 5. Februar war es dann so weit: Daniela wurden innerhalb von fünf Stunden Stammzellen entnommen. Diese schenkten einem Mann in Mitteleuropa nun die Chance auf ein neues Leben. „Der Verein hat mich bei dieser emotionalen Reise stets begleitet und unterstützt. Den Personen hinter diesem Verein gebührt meine vollste Dankbarkeit und Wertschätzung“, betont Daniela abschließend.