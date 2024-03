Rätsel um das Grazer Büro für intergalaktische Kommunikation 

Der Grazer Podcast Moderator Tarek Al-Ubaidi stellte vor wenigen Wochen ein interessantes Türschild in seinem Podcast vor: Das „Büro für intergalaktische Kommunikation“ befindet sich laut diesem in einem Haus am Marburger Kai im fünften Stock. Wenige Tage später gab es dazu ebenso ein Posting auf der Plattform reddit, mit der Frage, was das genau sei.

Das Stockwerk, das es nicht gibt

Neben mehreren Schildern von Rechtsanwälten und anderen Büros findet man auf dem besagten Haus am Marburger Kai auch ein Türschild mit dem Wortlaut „ IBIGC Büro für intergalaktische Kommunikation, Austrian Department, 5. Stock“. Abgesehen von der bizarren Tätigkeit dieses angeblichen Büros verwundert auch der Hinweis auf das fünfte Stockwerk. Das Haus hat nämlich nur vier Stockwerke.

Ratlose Hausparteien

Die meisten Parteien in dem Haus wussten auf Anfrage von 5 Minuten selbst nicht was es damit auf sich hat oder wer dieses Schild montiert hat. Ein Anwaltsbüro hatte zwar eine Vermutung, wollte aber keine näheren Angaben dazu machen. Von einem ebenfalls ansässigen Marktforschungsinstitut in diesem Haus bekamen wir die Auskunft, dass es Herr Kubinzky angebracht hätte.

Warten auf die CIA

Das Haus am Marburger Kai gehört tatsächlich Prof. Dr. Karl-Albrecht Kubinzky und seiner Tochter, wie er auf telefonische Anfrage bestätigt. Er warte schon seit Jahren auf einen Anruf von der CIA, freue sich aber, dass nun eine erste journalistische Anfrage zu dem Schild käme, erzählt der Grazer Historiker. „Es war jahrelang meine Wunschidee und dann habe ich sie realisiert“, so Kubinzky. Doch warum gerade ein Büro für „intergalaktische Kommunikation“? „Etwas noch absurderes ist mir nicht eingefallen“, lautet die Antwort des humorvollen Hausbesitzers.

Es gibt noch ein Schild

Er wollte sich einfach einen Spaß machen und deswegen findet man in der Nähe auch ein weiteres lustiges Schild, welches in seinem Auftrag angebracht wurde. „Um die Ecke findet man eine zweite Tafel mit einem gewissen Witz“, verrät Kubinzky. Genauer gesagt in der Kalchberggasse, denn dort gibt es ein Haus ohne Tür: „Die Hausnummer wurde dort im Auftrag der Gemeinde Graz montiert, ist aber sinnlos, weil es kein Haustor gibt.“ Deswegen lies Kubinzky auch dort ein Schild anbringen. Mit dem Hinweis auf die Sinnlosigkeit dieser „türlosen Nummer“.