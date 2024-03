Auszeichnung: 34 Jahre an der Spitze der Infineon-Betriebsfeuerwehr

Die Betriebsfeuerwehr der Infineon ist für die Sicherheit von knapp 3.000 Mitarbeitern am Villacher Forschungs- und Produktionsstandort verantwortlich und besteht aus vier hauptamtlichen Mitgliedern, rund 140 freiwilligen Mitarbeitern sowie vier Einsatzfahrzeugen. Ihre Hauptaufgabe ist die Prävention und der vorbeugende Brandschutz.

Großes Ehrenzeichen des Landes für Josef Sticker

Heuer stand auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung ein ganz besonderes Highlight: Kommandant Josef Sticker erhielt das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten für seine besonderen Verdienste. Der 61-jährige gilt als „Feuerwehrmann aus Leidenschaft“ und war wesentlich am Aufbau der Betriebsfeuerwehr beteiligt. Von 1987 bis 1990 war er Kommandant-Stellvertreter, seit 1990 fungiert er als Kommandant. Zudem ist Sticker seit 2003 Vorsitzender der insgesamt 29 Kärntner Betriebsfeuerwehren.

©LPD Kärnten/Höher | Landeshauptmann Peter Kaiser überreicht Kommandant Josef Sticker das Große Ehrenzeichen des Landes. ©LPD Kärnten/Höher | Am Foto: Kommandant Josef Sticker mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Für seine Verdienste ausgezeichnet

„Du stehst seit unglaublichen 34 Jahren an der Spitze der Infineon-Betriebsfeuerwehr. Der Feuerwehrstandort hat in deiner Amtszeit eine großartige Entwicklung gemacht – das sieht man unter anderem auch eindrucksvoll an der Mitgliederentwicklung. Sie alle – geschätzte Kameradinnen und Kameraden – sorgen dafür, dass Produktion und Abläufe geschützt sind. Du bist zudem österreichweit für die Betriebsfeuerwehren im Einsatz und stehst für rasches Handeln, kompetentes Vorgehen und den Schutz von Menschenleben. Ich gratuliere dir herzlich zu dieser Auszeichnung und danke dir im Namen des Landes für deine Tätigkeiten. Ich bin außerdem froh, jemanden wie dich als Freund zu wissen“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ergänzte: „Ich darf mich herzlich für den gelungenen Aufbau der Betriebsfeuerwehr bedanken und wünsche weiterhin alles Gute.“