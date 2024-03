Gigi D’Agostino-Tickets werden zu horrenden Preisen weiterverkauft

Veröffentlicht am 1. März 2024, 20:13 / ©Montage: SEMTAINMENT Flyer & Willhaben.at

Sieben Stunden nach dem Vorverkaufsstart waren die 1.000 verfügbaren Tickets für das Gigi D’Agostino-Konzert, das am 14. Dezember 2024 in der Klagenfurter Messehalle stattfinden wird, ausverkauft. Bereits kurz darauf tauchten einige der Karten auf Online-Verkaufsplattformen wieder auf. Dort werden sie nun für horrende Summen zum Weiterverkauf angeboten. Bis zu 240 Euro (!) werden dort für ein Stehplatzticket verlangt! Zum Vergleich: Im Normalverkauf kosteten die Stehplätze 72,40 Euro. Ein Front-of-Stage-Ticket war für 87,40 Euro zu haben. Es wird also mehr als das Dreifache verlangt!

©Willhaben Screenshot | 240 Euro pro Ticket werden für ein Stehplatzticket verlangt – mehr als das Dreifache! ©Willhaben Screenshot | Fast schon „humaner“ sind die Front-of-Stage-Preise: Ein Ticket ist für stolze 199 Euro zu haben. ©Willhaben Screenshot | Auch hier werden 149 Euro für ein Ticket verlangt, das eigentlich 87,40 Euro kostet.

„Semtainment“ reagiert

Auch die Veranstaltungsagentur „Semtainment“ reagiert jetzt auf die fiese Abzocke. In den sozialen Medien bitten sie die Fans, Konzertkarten nur über den oeticket-FANsale weiterzuverkaufen. „Wenn Tickets auf anderen Plattformen weiterverkauft werden, werden die Verkäufer abgemahnt“, teilt man mit. Sollten die Karten auf diesen Plattformen dann weiterhin zum Verkauf stehen, dann wird der Veranstalter diese Tickets deaktivieren.