Ausverkauft! Für Steirer-Derby gibt es keine Tickets mehr

Obwohl es noch eine Woche dauert, bis das steirische Fußball-Derby in der österreichischen Bundesliga wieder über die Bühne geht, ist das Spiel in Hartberg schon jetzt ausverkauft, wie die Heimmannschaft berichtet. „Wir freuen uns auf ein Fußballfest mit 5.024 Besuchern in der Hartberger Profertil Arena“, heißt es in einer Aussendung. Hartberg kämpft mit einer guten Ausgangslage derzeit noch um die Meistergruppe, Sturm Graz befindet sich aktuell auf dem zweien Platz. Anpfiff ist am 10. März um 17 Uhr.