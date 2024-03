Kirschblütenlauf kehrt zurück auf Kärntens Laufbühne

Mit den STW als Partner und Unterstützer findet der KBL 2024 im Strandbad eine neue Heimat in atemberaubender Kulisse für Läufer und Läuferinnen, NordicwalkerInnen und UnterstützerInnen. Am 11. Mai ist es soweit. Bei der Pressekonferenz am 1. März stehen Land Kärnten,Stadt Klagenfurt und die Sponsoren geeint hinter dem Kirschblütenlauf 2024. „Der Lauf zugunsten der Kinderkrebshilfe war ein beliebtes Event in Kärnten und schafft es mit den Naturfreunden Klagenfurt zu seinem langersehnten Revival“, freut sich Philipp Liesnig, Vizebürgermeister von Klagenfurt über den weitere Bereicherung des Klagenfurter Breitensportangebotes. Auch Erwin Smole, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Klagenfurt deklariert sich als Fan des Kirschblütenlaufes: „Ich bin selber schon einmal mitgelaufen und als wir das Ansuchen erhielten, war klar, dass die Stadtwerke wieder mit dabei sind.“

Die Ära des Laufes in die nächste Runde

Für Landessportdirektor Arno Arthofer, Mitbegründer des Kirschblütenlaufes, geht die Ära des Laufes in die nächste Runde: „we are back trifft es ziemlich gut, da wir ursprünglich in Klagenfurt den Lauf geplant haben. Es freut mich, dass es den Kirschblütenlauf in den gewohnten Distanzen gibt, denn 4 Kilometer laufen viele, die sonst nicht regelmäig laufen gehen.” Auch Evelyne Ferra, Obfrau der Kärntner Kinderkrebshilfe freut sich auf den Kirschblütenlauf 2024: „Krebs bei Kindern ist vermutlich das Schlimmste, was einer Familie passieren kann. Auch wenn wir aktuell eine Heilungsquote von 80 Prozent haben, bedeutet dies, dass 20 Prozent sterben. Mit der Kärntner Kinderkrebshilfe unterstützen wir nicht nur bei medizinischen Behelfen oder psychotherapeutischer Betreeuung, sondern helfen Eltern auch bei Übernachtungen, damit sie bei ihren Kindern sein können.” Der Kirschblütenlauf findet traditionell am 11. Mai im Strandbad Klagenfurt statt – Samstag vor Muttertag. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.