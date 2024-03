Mit 141 km/h durch Baustelle: „Ich muss dringend nach Rumänien“

Im Baustellenbereich zwischen Thalgau und Mondsee (Salzburg) haben die Polizisten auf der A1 in Fahrtrichtung Wien einen 35-jährigen Rumänen erwischt, der mit 141 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Der Autofahrer habe sich in weiterer Folge bei der Kontrolle nicht einsichtig gezeigt und habe angegeben, dass er dringend nach Rumänien müsse, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Dem 35-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.