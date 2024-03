Mit Schusswaffe: Unbekannter raubt Wiener Supermarkt aus

Veröffentlicht am 2. März 2024, 11:33 / ©pixabay.com

Ein derzeit noch gänzlich unbekannter Täter soll eine Angestellte eines Supermarktes in Wien gestern Abend mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben. Danach floh er, eine Polizeifahndung brachte bisher keinen Erfolg. Daher wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um sachdienliche Hinweise, die in jeder Polizeidienststelle – auch anonym – entgegengenommen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.