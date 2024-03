Wienerin (66) wurde am Nachhauseweg ausgeraubt

Veröffentlicht am 2. März 2024, 11:42 / ©Fotolia.com

Ein 19-jähriger Slowake soll eine 66-jährige Frau in Wien-Hietzing am Nachhauseweg in der Nacht vom 29. Februar auf den 1. März von hinten attackiert und ihr daraufhin die Handtasche geraubt haben. Sofort wurde daraufhin die Polizei alarmiert, die ihm Zuge der Sofortfahndung den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnte. Die geraubte Handtasche wurde dabei ebenfalls sichergestellt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

66-Jährige hat Handtasche wieder zurück bekommen

Der 19-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung nicht geständig, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die 66-jährige Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Handtasche konnte der Frau wieder zurückgegeben werden.