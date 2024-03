Brauchtumsverein Pokeritsch lädt zum traditionellen Osterfeuer

Am 30. März

Auch wenn die Osterfeierlichkeiten erst in ein paar Wochen beginnen, sind die Vorbereitungen für das traditionelle Osterfeuer des Brauchtumsvereins Pokeritsch bereits voll im Gange. Am 30. März laden die Vereinsmitglieder ab 18 Uhr wieder an die Alte Stadtgrenze nahe des Cafés del Sol. Dort erwarten euch auch diverse Vergnügungsmöglichkeiten, wie Schießstände und Entenziehen sowie Süßigkeiten und Zuckerwatte. „Wie man es vom Gaudepark auf der Messe kennt“, erklärt Obmann Thomas Rutnig. Für die musikalische Umrahmung sorgt DJ Andy Trinity.