Campusluft schnuppern: Uni lädt am 15. März zum Tag der offenen Tür

Veröffentlicht am 2. März 2024, 17:01 / ©Bettina Nikolic

Von 8 bis 15 Uhr können die Interessierte am 15. März 2024 nicht nur erste Uni-Luft schnuppern, sondern in persönlichen Gesprächen mit Studierenden und Lehrenden herausfinden, welches Studium am besten zu ihnen passt. Die Serviceeinrichtungen der Universität wie SchreibCenter, Bibliothek, Studienberatung, österreichische Hochschülerschaft informieren ebenfalls über ihre Angebote.

Campus- und Bibliotheksführungen

In kurzen Schnuppervorlesungen bekommen die Besucher zudem erste Einblicke in das Studierendenleben an der Universität Klagenfurt und wertvolle Tipps für den Studienstart. Infosessions, Campus- und Bibliotheksführungen sowie ein Gratis-Frühstück runden das Programm ab.