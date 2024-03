Mann weist sich bei Verkehrskontrolle aus und wird sofort festgenommen

Veröffentlicht am 2. März 2024, 18:21 / ©BMI/Gerd Pachauer

Bei einer Verkehrskontrolle in Villach hielt ein 37-jähriger Serbe den Beamten der Fremden- und Grenzpolizei gefälschte Dokumente unter die Nase. Doch die Polizisten ließen sich nicht täuschen. Noch vor Ort stellten sie fest, dass es sich sowohl bei dem slowenischen Führerschein als auch bei dem slowenischen Personalausweis um Totalfälschungen handelte.

Serbe wurde bereits mehrmals verurteilt

Eine Überprüfung der Personendaten in polizeilichen Anfragesysteme ergab außerdem, dass gegen den Mann bereits mehrerer Verurteilungen wegen vergangener Einbruchsdiebstähle und der Totalfälschungen vorliegen. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine sofortige Festnahme und die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Auch die Werkzeuge, die der Mann im Fahrzeug mitführte, wurden vorsichtshalber sichergestellt. Es soll überprüft werden, ob die Bolzenschneider und Schraubenzieher bei Straftaten verwendet wurden.