Berührend: Leukämiehilfe erreichen Briefe der Dankbarkeit

Die Organisation „Geben für Leben“ ist ständig auf der Suche nach Stammzellenspendern. Zahlreiche Retter konnten dafür schon gefunden werden, die sich bereitstellten, jemanden die Chance auf Leben zu schenken. Immer wieder erhält auch die Leukämiehilfe ein „kleines Dankeschön“, und zwar sind es Worte der Dankbarkeit, welche die Stammzellenempfänger ihnen zusenden und welche sich an die Spender richten. Einige Ausschnitte will die Organisation nun mit der Welt teilen.

Hoffnung, wo keine mehr war

Die Auszüge sind nur nur ein „kleiner Einblick in die vielen inspirierenden Geschichten, die unsere Gemeinschaft von Leukämie-Patienten teilt. Sie zeigen uns, dass selbst inmitten der Dunkelheit des Leidens das Licht der Hoffnung immer scheint und dass Liebe und Mitgefühl die stärksten Heilkräfte von allen sind“, so fasst die Leukämiehilfe Österreich ihre Rührung in Worte.

… es ist gar nicht so einfach Worte des Dankes zu finden, um etwas so Besonderes zu würdigen. Diese Spende hat mir das Leben gerettet und ich darf noch Zeit mit meiner Familie verbringen. Darüber sind wir alle sehr glücklich. Vielen Dank, dass es solche Menschen wie Sie gibt. Bleiben Sie gesund….

Es bedarf einer ordentlichen Portion Mut

Nicht nur sind es Zeilen der Dankbarkeit, welche die Stammzellenempfänger zum Ausdruck bringen, sondern auch Zeugnisse von „unerschütterlichem Mut und Stärke“, welche sie auch in den härtesten Momenten ihrer Reise beweisen.

… wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir sind. Wir sind so glücklich, dass es unserem Kind jeden Tag besser geht. Das Lächeln, weil es so glücklich ist, dass es Stück für Stück wieder ein bisschen mehr Kind sein darf, lässt für uns die schweren Zeiten fast vergessen. Ein Teil von dir ist in unserem Kind und damit bist du immer mit uns verbunden. Du wirst immer einen Platz in unserem Herzen haben….

„Auch wir möchten Danke sagen“

„Die Geschichten dieser Patienten zeigen deutlich, dass Liebe, Unterstützung und Hoffnung immer einen Weg finden, uns zu erreichen, wenn wir sie am dringendsten benötigen. Wir möchten allen danken, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer eigenen Reise befinden!“, so will auch die Organisation „Geben für Leben“ ihren Dank aussprechen.

… du hast dich entschieden, unseren Sohn zu retten. Wir glauben, dass es eine besondere Art von Mensch braucht, um das zu tun, was du getan hast, für jemanden, den du noch nie getroffen hast. Wir finden dich unglaublich. Dank dir sind unsere Herzen noch ganz und unsere Welt ist vollständig. Dank dir fährt unser Sohn Fahrrad und klettert auf Bäume. Er wird erwachsen. Dank dir haben unsere Eltern ihren Enkel, seine Tanten und Onkel ihren Neffen, seine Cousinen einen Komplizen und seine Katze einen besten Freund. Dank dir hat er trotz seiner langen Genesung die Chance, seine Träume zu leben. Dank dir fangen wir wieder an zu lächeln und an die Zukunft zu denken…

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2024 um 19:18 Uhr aktualisiert