Bundesliga: Sturm Graz trifft auf Kärntner „Wolfsrudel“

Der SK Puntigamer Sturm Graz ist sehr überzeugend ins Jahr 2024 gestartet, blieb im „Hammer-Monat“ Februar ohne Niederlage und konnte vier von sechs Partien für sich entscheiden, zwei Mal remisierte man. Besonders stolz ist der Fußballverein auf seine Leistung bei der UEFA Conference League, wo man gegen Slovan Bratislava klar mit einem Gesamtscore von 5:1 die Oberhand behielt. Nun warten national auf das Team von Cheftrainer Christian Ilzer noch zwei Spiele im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga, bevor die Punkte halbiert werden und es in die entscheidende Phase geht.

Kärntner Wölfe auf „Lauerposition“

Am Sonntag steht Schwarz-Weiß im letzten Heimspiel vor der Punkteteilung der Wolfsberger AC gegenüber. Für die Gäste aus dem Lavanttal geht es um sehr viel – nämlich um die Teilnahme an der Meistergruppe. Die Wölfe befinden sich aktuell auf „Lauerposition“ sieben in der Tabelle und weisen einen Rückstand von zwei Zählern auf Rapid auf, die auf Rang sechs liegen. Die Kärntner sind in der Liga gut ins Frühjahr gestartet, mussten sich zum Führjahrsauftakt nur dem Tabellennachbarn aus Hütteldorf geschlagen geben, danach gewann man souverän gegen die WSG Tirol (4:1) und konnte überraschend beim LASK drei Zähler entführen (1:0).

„Schwoazen“ heuer noch ungeschlagen

Nun heißt es im Duell um die Pack für die Gäste möglichst einen Dreier einzufahren, um die Chancen auf die Meistergruppe am Leben zu erhalten. Dass da Sturm natürlich gehörig etwas dagegen haben wird, ist klar. Die Grazer sind in diesem Jahr noch ungeschlagen und wollen drei weitere wichtige Zähler im Kampf um die Meisterschaft einsacken. Besonderes Augenmerk wird auf Mika Biereth gelegt sein. Der 21-jährige Angreifer brauchte keine Eingewöhnungszeit und zündete vom ersten Spiel an. Er steht aktuell bei vier Treffern in sechs Partien und will sein Konto weiter in die Höhe schrauben. Definitiv nicht mit von der Partie werden die drei Langzeitrekonvaleszenten Kjell Scherpen, Seedy Jatta und Alexandar Borkovic sein.