Frühstück im Dunkeln: Ein Geschmackserlebnis für fast alle Sinne

Veröffentlicht am 3. März 2024, 08:32 / ©Montage: pexels

Der Mensch nimmt über 90 Prozent aller Eindrücke über die Augen wahr, heißt es. Für viele Menschen ist das Sehvermögen dadurch scheinbar allein der Zugang zur Welt. Nur wenige Menschen haben eine Vorstellung, wie es ist, blind zu sein. Sehr oft zeigen Bilder blinde und sehbehinderte Personen als hilfsbedürftige, hart vom Schicksal geschlagene Menschen, die auf das Mitleid und die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert deshalb Veranstaltungen, um eben diese andere Perspektive näher zu bringen. Die Gäste sollen sich in Personen, die nicht sehen können, reinfühlen.

Hören und Berühren statt Sehen

Blindsein heißt von Vielem ausgeschlossen zu sein. Es bedeutet auch, sein Leben an eine visuell ausgerichtete Gesellschaft anpassen zu müssen. Der Alltag bekommt eine andere Qualität. Nicht sichtbare Komponenten werden interessant und bilden die Grundlage des Begreifens: Die Oberfläche einer Tasse, der Geruch von Brot, Geräusche in der Umgebung und vieles mehr rücken in das Zentrum der Wahrnehmung und bereichern sie um ein Vielfaches.

Blinde führen durchs Frühstück

Aus diesem Grund gibt es das Frühstück im Dunkeln, welches einen pädagogisch wertvollen Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen und einen nachhaltigen Perspektivenwechsel ohne Belehrung ermöglichen soll. Blinde Menschen führen durchs Frühstück in einem stockdunklen Raum. Dabei soll eine Lernerfahrung erschaffen werden, die die Sinne voll beansprucht. Bei diesem Frühstück gibt es nichts zu sehen, jedoch eine Menge zu riechen, schmecken, hören und tasten.