Pferde misshandelt: Kärntner wegen Tierquälerei vor Gericht

Veröffentlicht am 3. März 2024

Die Vorwürfe wiegen schwer: Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im Sommer 2023 „ein Pferd roh misshandelt bzw. drei weiteren Pferden unnötige Qualen zugefügt

zu haben“, indem er diese auf einer Koppel ohne ausreichende Wasserversorgung gehalten

haben soll. Deshalb muss sich der Mann am Montag, 4. März, am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Angeklagt sind die Vergehen der Tierquälerei und Nötigung. Der Vorfall soll sich im Bezirk Villach-Land abgespielt haben. Als Richter fungiert Dr. Christian Liebhauser-Karl. Es gilt die Unschuldsvermutung.

