Kiwanis Club lädt zu Benefizkonzert: Erlös ermöglicht Musikunterricht

Veröffentlicht am 3. März 2024, 13:01 / ©Benjamin Buchacher

Der „MGV Almrose Radenthein“ unter der Leitung von Benjamin Buchacher hat sich dankenswerter Weise bereit erklärt, gemeinsam mit den PreisträgerInnen das heurige Benefizkonzert am Samstag, dem 9. März 2024 um 19 Uhr in der Lodronschen Reitschule in Gmünd zu gestalten und zu Gunsten der jungen Künstler gänzlich auf eine Gage zu verzichten.

Reinerlös geht an Preisträger

Der Kiwanis Club Gmünd bezahlt aus dem Reinerlös dieses Konzertes allen Preisträgern den Einzelunterricht über das gesamte Schuljahr 2024/2025. Die Solisten und Solistinnen Aurelia Brugger, Gitarre, Ulrich Reinmüller, Gitarre, Johannes Penker, Schlaginstrumente, Laura Egger, Trompete sowie Fabian Kecler, Schlaginstrumente, die von den LehrerInnen der Musikschule Lieser-Maltatal (Direktion: Petra Glanzer) als Preisträger ausgewählt wurden, haben im Rahmen dieses Konzertes die Möglichkeit, ihre hervorragenden Leistungen unter Beweis zu stellen.

©Christian Brugger