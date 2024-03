Touristen blockieren Straße – plötzlich macht sich Taxi selbstständig

Veröffentlicht am 3. März 2024, 14:02 / ©pexels

Gestern Abend, gegen 19.40 Uhr, war ein 36-jähriger Taxifahrer gerade auf dem Reiterkogelweg in Hinterglemm in Richtung Talstation der Reiterkogelbahn unterwegs. Direkt auf der Zufahrtsrampe kam ihm dann aber eine deutsche Touristengruppe entgegen, die die gesamte Fahrbahnbreite nützend talwärts ging. Der Taxilenker stieg aus und es kam zu einem Streit mit der Gruppe. Das nun führerlose Taxi setzte sich mit geöffneter Fahrertür aber plötzlich rückwärtsrollend in Bewegung und erfasste eine 26-jährige Fußgängerin aus Deutschland.

Auch Taxifahrer wurde verletzt

Die Frau wurde zu Boden gestoßen und unterhalb der offenen Fahrertür eingeklemmt. Der Taxifahrer versuchte noch, in das Taxi zu gelangen und zu bremsen. Dabei klemmte er sich das Bein kurz zwischen Fahrertür und Asphalt ein und wurde – wie die Frau – ebenfalls verletzt. Zudem wurden noch zwei unterhalb der Rampe stehende Taxis touchiert und leicht beschädigt.

Es musste lokal umgeleitet werden

Die Freiwillige Feuerwehr Saalbach musste das Taxi anheben, um die 26-Jährige bergen zu können. Der Taxifahrer und die Frau wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Aufgrund der Hilfs- und Bergemaßnahmen war der Bereich Reiterkogelweg in Hinterglemm kurzfristig gesperrt. Eine lokale Umleitung wurde aber eingerichtet.