Eiskunstläufer wollen bei internationalem Bewerb in Kärnten glänzen

Auch heuer übernimmt der Eissportclub Steindorf die Organisation eines internationalen Eiskunstlauf-Bewerbs! Die „Ossiacher See Pirouette“ geht vom 30. auf den 31. März 2024 über die Bühne und lockt zahlreiche professionelle Eiskunstläufer in den Bezirk. Dazu sind die Kärntner herzlich eingeladen. Den Eventhöhepunkt bildet eine Eiskunstlaufshow, die am Sonntag um 18 Uhr in der Ossiacher See Halle in Steindorf zu sehen sein wird.

©Eissportclub Steindorf Am Foto: Die Eiskunstlauf-Sektion des Eissportclubs Steindorf.