Illegal! 47-Jähriger wollte Hundewelpen auf A8-Parkplatz verkaufen

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat heute Vormittag, gegen 10.50 Uhr, telefonisch bei der Polizei Anzeige erstattet, weil am A8-Autobahnparkplatz Murau Ost ein vermeintlich illegaler Welpenhandel stattfinden würde. Als die Polizei beim Parkplatz ankam, fanden sie einen bulgarischen Kastenwagen vor, in welchem sich in einem Karton drei Hundewelpen (Pinscher) befanden. Die Welpen wurden von den Beamten mit Essen und Trinken versorgt und in eine Tierklinik gebracht. Der 47-jährige, bulgarische Lenker des Kastenwagens wurde wegen Übertretungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz bei der BH Ried angezeigt.