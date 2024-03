KAC-Floorball: Auswärtsniederlage im letzten Grunddurchgang-Spiel

Während es für die Rotjacken als Tabellenvorletzter der IFL auf dem Papier um nicht mehr viel ging, war für den künftigen Halbfinalgegner Wiener Floorball Verein ein Sieg über die Klagenfurter Pflicht, um sich aus eigener Kraft noch für das Final Four zu qualifizieren. Dementsprechend hielten die Gastgeber das Tempo von Beginn an sehr hoch und forderten die Rotjacken vor allem in der Defensive. Am Ende überwog die individuelle Klasse des WFV. Die Klagenfurter mussten eine 1:4-Auswärtsniederlage einstecken.

Nächstes Match am 16. März

Die Rotjacken haben nun zwei Wochen Zeit, an kleinen Stellschrauben zu arbeiten und vor allem offensiv noch eine Schippe drauf zu werfen. Die Best-of-Three-Serie startet dann am 16. März 2024 vor heimischem Publikum, ehe es in der Woche darauf in Wien zum zweiten Spiel kommen wird.