Alkolenker (16) mit Mofa gegen Auto gekracht: Kind (15) schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. März 2024, 11:06 / ©Adobe Stock-474756048

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Melk ist am 2. März 2023, gegen 23.20 Uhr, mit einem Mofa von der Harlanderstraße in Erlauf ohne Anzuhalten nach links auf die B 1 in Richtung Stadtmitte gefahren. Dabei dürfte er vermutlich ein von Erlauf kommendes Auto übersehen haben.

Mitfahrerin schwer verletzt

Der 24-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Melk habe versucht, nach links auszulenken, konnte aber einen Zusammenstoß trotz sofortiger Bremsung nicht mehr verhindern. Dabei kamen der Teenager am Mofa und seine 15-jährige Mitfahrerin aus dem Bezirk Melk zu Sturz. Die Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen an den Händen. Der 16-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Sie wurden ins Landesklinikum Amstetten verbracht.

Teenager war alkoholisiert

Der Autofahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin aus dem Bezirk Scheibbs wurden ebenso leicht verletzt und nahmen ärztlich Hilfe in Anspruch. „Der Mofalenker wurde wegen Lenkens unter 20 Jahren mit über 0,1 Promille der Bezirkshauptmannschaft Melk angezeigt“, , heißt es von Seiten der Polizei Niederösterreich.