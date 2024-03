„We care“: Demonstration zum Weltfrauentag in Graz am 8. März

Bei der 8.-März-Demo 2022 versammelten sich rund 500 Menschen am Südtiroler Platz.

Am Karmeliterplatz

Bei der 8.-März-Demo 2022 versammelten sich rund 500 Menschen am Südtiroler Platz.

Veröffentlicht am 4. März 2024, 11:19 / ©5 Minuten

Die heurige Demonstration steht unter dem Motto „We care! Wenn wir streiken, steht die Welt still!“ Im Fokus der Aktion steht die Forderung nach einer friedlichen Gesellschaft, in der alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Gender, Herkunft, ethnischer Zughörigkeit, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung und Behinderung gleichberechtigt leben können, heißt es in der Veranstaltungsinfo.

Startschuss um 17 Uhr am Karmeliterplatz

Treffpunkt ist am 8. März um 17 Uhr am Karmeliterplatz. Die Demonstration führt ausgehend vom Karmeliterplatz über den Glacis, Eisernes Tor und Herrengasse zum Hauptplatz. Redebeiträge wird es zu den Themenbereichen Care-Arbeit, Frauen & Behinderung sowie Frauen & Obdachlosigkeit geben. Weiters wird es Redebeiträge von pro-choice und dem J.am Mädchenzentrum geben. Auch wird eine Femizid-Überlebende sprechen. Die Redebeiträge werden in ÖGS gedolmetscht.

Präsentation des FRAUEN*MÄRZ heute im Schauspielhaus

Bereits am heutigen Montag, den 4. März 2024 findet um 16 Uhr im Foyer des Schauspielhauses Graz eine Präsentation aller Veranstaltungen und Aktionen im FRAUEN*MÄRZ organisiert vom Bündnis0803 statt, bei der auch das Demobündnis 8. März Graz anwesend sein wird. Nähere Infos dazu gibt es hier.