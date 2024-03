Park & Ride-Ausbau geplant, aber was ist mit dem Mikro-ÖV?

Klubobfrau Sandra Krautwaschl betonte die Notwendigkeit eines umfassenden Maßnahmenpakets, um die Ziele der Klima- und Energiestrategie der Steiermark zu verwirklichen. „Es ist unerlässlich sicherzustellen, dass die Bevölkerung nicht mehr ausschließlich auf das Auto angewiesen ist, um in den Zentralraum zu gelangen. Ein flächendeckendes Mikro-ÖV-System ist erforderlich, um die ‚erste und letzte Meile‘ zwischen Wohnort und Bus- bzw. Bahnstation zu überbrücken“, betonte Krautwaschl. „Die Devise sollte lauten: Mit dem Klimaticket bis zur Haustür. Daher fordern wir, dass auch Mikro-ÖV-Dienste wie Sammeltaxis mit dem Klimaticket genutzt werden können.“

Verbesserte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

Die Grünen unterstreichen die Notwendigkeit effizienter Park & Ride-Anlagen an strategischen Knotenpunkten in den Regionen. Dies ermögliche auch Menschen in abgelegenen Gebieten der Steiermark, die auf das Auto angewiesen sind, eine verbesserte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Erfreuliche Nachricht

Die detaillierte Antwort von Verkehrslandesrat Anton Lang, in der er zahlreiche geplante Projekte für die nächsten Jahre vorstellte, wird von den Grünen geschätzt. Krautwaschl äußerte sich dazu: „Es ist erfreulich, dass große Anstrengungen in den Ausbau von Park & Ride sowie Bike & Ride-Anlagen in den steirischen Regionen investiert werden. Unser gemeinsames Ziel ist es, noch mehr Menschen dazu zu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Diese Aussage von Landesrat Lang unterstütze ich ausdrücklich. Wir werden ihn jedoch an seinen Taten messen und freuen uns auf die rasche Umsetzung der geplanten Maßnahmen.“