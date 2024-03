Hotel Wörthersee verfällt seit Jahren: Wird es jetzt verkauft?

Veröffentlicht am 4. März 2024, 21:08 / ©5 Minuten

Ein Investor aus Polen hat das Hotel Wörthersee in Klagenfurt 2016 gekauft und soll nun, wie der ORF berichtet wohl tatsächlich bereit sein, das Hotel für 2,8 Millionen Euro zu verkaufen. Gekauft hat er es damals noch für 900.000 Euro, in den vergangenen Jahren ist das Hotel mit herrlichem Ausblick auf den See und die Berge allerdings verfallen.

Neubau kein Thema

Eine Renovierung ist ebenfalls nicht wirklich möglich – aufgrund von hohen Auflagen durch das Bundesdenkmalamt. Am morgigen Dienstag wird allerdings eine Gesetzesnovelle verabschiedet, in welcher steht, dass eine Renovierung auch mit einer gewissen wirtschaftlichen Zumutbarkeit einhergehen muss. Kein Thema sei übrigens ein Neubau.