Außer Betrieb: Lifte am Schlossberg stehen heute still

Insgesamt werden die Schloßberglifte viermal in diesem Jahr gewartet. Die erste Wartung findet bereits heute, am 5. März, statt. Wer heute Vormittag also Graz von oben betrachten möchte und den Grazer Schlossberg erklimmen will, der muss wohl oder übel die Treppe nehmen. Denn: Von 7.30 bis 12.30 Uhr sind die Schloßberglifte heute außer Betrieb.