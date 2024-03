Urlaub ohne Badehose: FKK-Camper fliegen auf Kärnten

Ob am Ufer eines warmen Badesees oder inmitten von malerischen Bergketten – wer die Freikörperkultur im Einklang mit der Natur erleben möchte, der findet mittlerweile in ganz Europa FKK-Campingplätze. „FKK-Camping vermittelt Campern ein Gefühl von Freiheit, Entspannung und besonderer Naturverbundenheit. Viele Campingplätze bieten deshalb FKK-Bereiche an oder sind gänzlich auf einen textilfreien Urlaub ausgerichtet“, weiß Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals www.camping.info, um den wiederauflebenden Reisetrend. Das Berliner Reise- und Buchungsportal hat sich deshalb auf die Suche nach den beliebtesten FKK-Plätzen in den europäischen Urlaubsländern gemacht – und ist vor allem in Kärnten fündig geworden.

Wäre FKK-Camping etwas für dich? Ja, wieso nicht? Habe ich schon gemacht. Nein danke. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Besonders gute FKK-Bedingungen in Kärnten?

Die Auswertung zeigt: Österreich gehört neben Frankreich und Kroatien zu den beliebtesten FKK-Urlaubszielen in Europa. Besonders gute FKK-Bedingungen finden FKK-Camper scheinbar in Kärnten vor, denn sämtliche am besten bewertete Naturisten-Plätze in Österreich liegen im südlichsten Bundesland.

Top 3 FKK-Campingplätze in Österreich FKK-Camping Müllerhof in Kärnten

FKK & Textil Camping – Strandbad Pesenthein in Kärnten

Stausee Camping in Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2024 um 10:55 Uhr aktualisiert