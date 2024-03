Krumpendorfs Kinder bekommen einen neuen Kindergarten

Veröffentlicht am 5. März 2024, 13:32 / ©Fotostudio Horst

Zu klein und in die Jahre gekommen ist der Kindergarten in der Gemeinde Krumpendorf. Nachdem ein Aus- und Umbaus am bisherigen Standort allerdings nicht realisierbar gewesen wäre, wurde ein neues Grundstück nahe der Volksschule ausgemacht. Im November 2021 wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, im Jänner 2022 wählte eine Wettbewerbsjury dann den besten anonymen Vorschlag aus: Die Wahl fiel einstimmig auf das Projekt der Krumpendorfer Architektin Amina Holzfeind-Heyn.

©Fotostudio Horst

Finanzielle Herausforderung

Das Bauprojekt ist für die Gemeinde allerdings auch in finanzieller Hinsicht ein Großprojekt. Durch die Entwicklung in den letzten Jahren hätten sich die Baukosten mittlerweile fast verdoppelt. Aufgrund einer neuen Förderschiene für den Ausbau elementarer Bildungseinrichtungen und weiteren Zuschüssen seitens Bund und Land könne das Projekt aber trotzdem realisiert werden, freut man sich. Am gestrigen Montag erfolgte nun der offizielle Spatenstich für das Großprojekt.

Alles in einem Gebäude

Alle Kindergartengruppen sowie die Krabbelstube sollen künftig an einem Standort untergebracht werden können. „Wir, die gesamte Gemeindevertretung, freuen uns außerordentlich, dass unsere Kinder bald in eine moderne und erstklassige Bildungsumgebung umziehen können. Dieses Vorhaben ist nicht nur eine Investition in die Gegenwart, sondern auch eine nachhaltige Schaffung für kommende Generationen. Herzlichen Dank auch allen Fördergebern und Unterstützer seitens Bund und Land“, freut sich Bürgermeister Gernot Bürger (ÖVP).