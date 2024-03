Donald Trump Figur am Grazer Hauptplatz sorgt für Aufsehen

Dieses überraschende Wahl-Szenario – sogar mit einem Spende-Tisch davor – löste diverse Spekulationen aus. Die Wahl-Info-Stand, der sich schließlich als Satire entpuppte, sorgte für geteilte Reaktionen.

Deshalb stand Pappfigur von Donald Trump am Grazer Hauptplatz

Während die einen es als versteckte Kamera Aktion deuteten, waren manche so angetan, dass sie sogar spontan Geld spenden wollten. Doch bald wurde klar: Was wie eine echte Wahlveranstaltung mit dem Slogan „Austrians for Trump 2024 – for a better Austria“ aussah, war tatsächlich ein Dreh für die Sendung „Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien, die voraussichtlich am kommenden Freitag im ORF ausgestrahlt wird. Ein unerwarteter Twist, der die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung auf humorvolle Weise verschwimmen ließ. „Gute Nacht Österreich“ ist eine österreichische Late-Night-Show, moderiert von Peter Klien, die seit 2019 auf ORF 1 ausgestrahlt wird.

©Nina Krok

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2024 um 14:43 Uhr aktualisiert