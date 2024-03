Beute war noch im Auto: Diebesduo ging Kärntner Polizei ins Netz

Veröffentlicht am 5. März 2024, 15:16 / ©BMI/Pachauer

Bei der Verkehrskontrolle eines Mietfahrzeuges auf der A2 Südautobahn am Parkplatz Sternberg-Süd kam der Polizei am Montag ein rumänisches Diebesduo unter. „Überprüfungen ergaben, dass einer der beiden – ein 41-jähriger Rumäne – zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war“, heißt es seitens der Beamten. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau konnte zudem offensichtliches Diebesgut, sowie Gegenstände zur Überwindung von Diebstahlsicherungen im Fahrzeug gefunden werden.

Diebesgut stammte aus Villacher Geschäften

Die „Beute“ mit einem Gesamtwert von 855 Euro konnte zuvor begangenen Diebstählen zugeordnet werden. Sie stammte aus der Filiale eines Drogeriemarktes eines Villacher Einkaufszentrums sowie einer Filiale eines Villacher Lebensmitteldiscounters, so die Polizei weiter. Die Vernehmungen und Erhebungen erhärteten den Verdacht, des gewerbsmäßigen Diebstahles.

Regelmäßig auf Diebestour in Österreich

Die beiden Rumänen hielten sich nämlich bereits seit 26. Feber 2024 in Italien auf und fuhren seitdem immer wieder ins benachbarte Österreich und Slowenien, wo sie gezielt Drogeriemärkte und Parfümerien aufsuchten, um Diebstähle zu verüben. „Gestohlen wurden hauptsächlich hochpreisige Toilettenartikel“, erklären die Beamten. Das Diebesgut wurde in der Folge mit Linienbussen nach Rumänien versandt. Die beiden wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.