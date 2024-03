Bühne frei für „Die große Chance“: Das sind die ersten 25 Teilnehmer

Es ist so weit – „Die große Chance – Let’s sing and dance“ startet in die erste Runde. Am Freitag, dem 8. März 2024, begrüßen die Moderatoren Fanny Stapf und Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF 1 zum Auftakt der neuen Staffel der ORF-Erfolgsshow.

©ORF/Roman Zach-Kiesling Die Moderatoren: Andi Knoll und Fanny Stapf ©ORF/Roman Zach-Kiesling Die Jury: Missy May, Thorsteinn Einarsson und Barbara Meier

Ersten 25 Talente gehen an den Start

Die ersten 25 Talente zeigen auf der DGC-Bühne, was sie stimmlich und tänzerisch können: Von Oper bis Volksmusik, von Hiphop bis Stepptanz – ob solo oder in der Gruppe, die ganze Bandbreite ist auf der größten TV-Bühne des Landes vertreten und versucht die dreiköpfige Jury mit ihren Auftritten zu begeistern. Wer schafft den direkten Sprung in die Live-Semifinalshows mit dem „Herz-Buzzer“? Die Talente, die sich eines von fünf Tickets für die Live-Shows sichern, haben weiterhin die große Chance auf einen Gewinn von 50.000 Euro.

Die Talente der ersten Sendung am 8. März um 20.15 Uhr: Oberösterreich: Anja und Jana Starlinger aus Altenhof (Oberösterreich) singen einen eigenen Song: „Zomhoidn“

Ashleighs Juniors Team aus Linz (Oberösterreich) tanzen zu „What is Jazz“

KGW3 aus Linz (Oberösterreich) singen einen eigenen Song: „Wake Up Call”

Valentina Thoms aus Altmünster am Traunsee (Oberösterreich) singt „Fluss“ von Leya Kärnten: Dance Industry aus Klagenfurt (Kärnten) tanzen zu einem Mashup

De Klamoja aus Villach (Kärnten) singen einen eigenen Song: „12 von 10“

Noah Stornig aus Pörtschach am Wörthersee (Kärnten) singt „Just the Two of Us“

Power Revolve aus Obergail (Kärnten) tanzen zu einem Medley Steiermark Hip Rock Girls aus St. Ruprecht an der Raab (Steiermark) tanzen zu einem Rock-Medley Burgenland: Felix Muhr aus Neustift an der Lafnitz (Burgenland) singt einen eigenen Song: „Landwirt sein is leiwand“

Marcel Rainprecht aus Oggau am Neusiedler See (Burgenland) singt „Chasing Cars“

P4ULY aus Eisenstadt (Burgenland) singt einen eigenen Song: „Want You to Be Free” Salzburg: MGV Bürmoos aus Bürmoos (Salzburg) singen ein „Afrika-Medley“ Tirol: Die Wachteln aus Telfs (Tirol) singen und tanzen zu „Ain’t She Sweet“

SoulSound aus Reutte (Tirol) singen „Lift Me Up“ Vorarlberg: FRK Dance School aus Dornbirn (Vorarlberg) tanzen zu einem Medley Niederösterreich: Eastwood Haze aus Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) singen einen eigenen Song: „In the Darkness“

Fireball aus Wiener Neustadt (Niederösterreich) beatboxt seinen eigenen Song „Risk it All“

Lara Grünsteidl aus Leopoldsdorf (Niederösterreich) tanzt zu „Burn“ von 2WEI & Edda Hayes

LEMOUR aus Wiener Neustadt (Niederösterreich) tanzen zu einem Mashup

Maya Florentina Filimon aus Matzendorf-Hölles (Niederösterreich) singt „O mio babbino caro“ von Giacomo Puccini Wien: Martin Rennison aus Wien singt „Ain’t No Sunshine“

Waacking Vienna aus Wien tanzen zu einem Mashup

Walter Pucher aus Wien singt „Sun“

Wiena Werna aus Wien singt einen eigenen Song: „Ramba Zamba“