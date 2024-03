Festnahme: Wiener (48) wegen Verbreitung von Kinderpornografie in Haft

Veröffentlicht am 6. März 2024, 08:24 / ©Montage: pexels

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, nahmen den Tatverdächtigen fest, der im Verdacht steht, seit Februar dieses Jahres auf einschlägigen Plattformen im Internet bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial verbreitet zu haben.

Datenträger sichergestellt

Im Zuge der Festnahme des Tatverdächtigen kam es auch zu einer Hausdurchsuchung, bei welcher zahlreiche elektronische Datenträger sichergestellt wurden. Der 48-Jährige zeigte sich in der Einvernahme teilgeständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen und Auswertungen der sichergestellten Datenträger dauern an.