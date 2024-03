Larissa Marolt ist bald eine GlaubensjÃ¼ngerin

In drei Wochen, am Mittwoch, dem 27. März, wird der deutsche TV-Sender RTL das Musik-Event „Die Passion“ live aus Kassel übertragen. In diesem Jahr werden namhafte Künstlerinnen und Künstler tragende Rollen in der Passionsgeschichte übernehmen. Die Kärntnerin Larissa Marolt spielt auch mit.

Die Schauspieler

Die Singer- und Songwriterin Nadja Benaissa (bekannt durch No Angels) wird die Rolle der Maria spielen, während der Musiker Ben Blümel (bekannt für seine Hits „Engel“ und „Herz aus Glas“) in die Rolle von Jesus von Nazareth schlüpfen wird. Zu den weiteren Mitgliedern des „Passion“-Ensembles gehören der renommierte Schauspieler Francis Fulton-Smith als Pilatus, Jimi Blue Ochsenknecht als Judas, Timur Ülker aus GZSZ als Petrus und Hannes Jaenicke als Erzähler.

Larissa Marolt als Jüngerin

Auch für die Besetzung der zehn weiteren Jüngerinnen und Jünger konnten bekannte Musik- und TV-Stars gewonnen werden, darunter Larissa Marolt, Model und Schauspielerin aus Kärnten, sowie die Sängerin Stefanie Hertel, Ehefrau des Kärntner Sängers Lanny Lanner. An Ostern wird RTL live aus der documenta Stadt Kassel „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“ präsentieren. Auf der Bühne werden die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth inszeniert und durch bekannte Popsongs in die heutige Zeit übertragen.