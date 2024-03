Cobra-Einsatz am WeiÃŸensee: Nachbar hÃ¶rte SchÃ¼sse und alarmierte Polizei

Veröffentlicht am 6. März 2024, 16:39 / ©BMI/ Gregor Wenda

Wie mehrere Kärntner Tageszeitungen berichten, kam es am Dienstagabend zu einem großen Polizeieinsatz in der Gemeinde Weißensee. Über den Notruf hatte ein Anrufer Schüsse gemeldet. In der Folge rückte sogar das Einsatzkommando Cobra aus. Vor Ort konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden. Die mutmaßlichen „Schüsse“ waren nämlich aus einer Böllerkanone gekommen. Diese hatte ein frisch gebackener Vater anlässlich der Geburt seines Sohnes abgefeuert.

