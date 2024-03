Pläne zur Sanierung des Spittaler Liesersteiges nehmen Fahrt auf

Beim zweiten Runden Tisch im Spittaler Rathaus kamen die Vertreter der Gemeinden Spittal und Seeboden sowie des Alpenvereins der Sanierung des Liesersteigs einen großen Schritt näher. „Der Alpenverein hat einen sehr guten Projektentwurf erstellt, der von Arnold Riebenbauer präsentiert und anschließend beim Runden Tisch angeregt diskutiert wurde“, erläutern die Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Thomas Schäfauer (SPÖ).

„Sind auf einem sehr guten Weg“

Bei der Sanierung kann auf Fachleute des Alpenvereins zurückgegriffen werden, was die Kosten erheblich senken würde. Die meisten Stellen, an denen sich früher Brücken befanden, können durch einen an der Hangseite zu grabenden Steig inklusive Sicherungsseilen erweitert werden. Der Alpenverein erklärt sich bereit, künftig die Haftung sowie auch die Betreuung des Liesersteigs zu übernehmen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Das vorgestellte Konzept ist schlüssig und vermutlich auch umsetzbar. Es sind noch ein paar technische Aspekte zu klären und die Kosten werden noch eruiert“, betonen Köfer und Schäfauer. Nach Abklärung der offenen Punkte und den notwendigen Beschlüssen in den jeweiligen Gremien soll ein Vertrag zwischen dem Alpenverein und den beiden Gemeinden abgeschlossen werden.