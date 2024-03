Donnerstag bleibt es verbreitet unbeständig

Veröffentlicht am 6. März 2024, 21:47 / ©Daniel Schöffmann

Letzte Wolkenreste und Nebelfelder lockern am Donnerstagvormittag allmählich auf und kurz kommt sogar die Sonne zum Vorschein! Jedoch ziehen bereits am Nachmittag wieder einige Quellwolken auf und besonders in der Osthälfte Kärntens kann es vereinzelt auch zu Regen- oder Graupelschauern kommen. „Meist beschränken sich diese aber auf die Berge“, heißt es seitens der Meteorologen von Geoshpere Austria. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1.000 Meter Seehöhe. Zudem bleibt es kalt. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 9 Grad.