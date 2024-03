Junior Coach: Grazer Schüler werden zu „kleinen Sicherheitsexperten“

Das Referat Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz der Stadt Graz sowie die Grazer Einsatzorganisationen Feuerwehr, Polizei und Rettung zeigen, dass frühzeitige Aufklärung und die Vermittlung richtiger Verhaltensweisen im Notfall von entscheidender Bedeutung sind.

In einem Vormittag zum Sicherheitsprofi

Schon seit dem Jahr 2013 wird das Programm „Zivilschutz Junior Coach“ erfolgreich an den vierten Klassen der Grazer Volksschulen durchgeführt. Dieses innovative Zivilschutz-Projekt hat zum Ziel, Kinder frühzeitig auf die alltäglichen Gefahren vorzubereiten. Dabei lernen die Kinder die Arbeit und Aufgaben der Einsatzorganisationen näher kennen und werden im Laufe eines Vormittags zu „kleinen Sicherheitsexperten“ ausgebildet. Praxisnah und spielerisch werden Grundbegriffe des vorbeugenden Brandschutzes und der Ersten Hilfe vermittelt, ebenso wie die Zivilschutzsignale und Notrufnummern.

Praxis trifft Theorie

In praktischen Übungen können die Kinder Einsatzfahrzeuge besichtigen und die mitgebrachte Ausrüstung ausprobieren. Das Gelernte wird dann nochmals mit einem Wissensquiz zusammengefasst. Zum Abschuss gibt es die persönliche Teilnahmebestätigung mit Unterschrift von Bürgermeisterin Elke Kahr. Durch diesen erlebnisreichen Lernansatz erfahren die Kinder im Laufe eines Zivilschutz- Projektvormittags die Bedeutung von „Retten, Schützen, Helfen und Vorbeugen“.

1.500 Schüler und Schülerinnen nehmen teil

Das Interesse an diesem Programm ist enorm: 22 Grazer Volksschulen haben ihre vierten Klassen für das Sommersemester 2024 angemeldet, was rund 1.500 Schülerinnen und Schülern entspricht. Der Auftakt fand am Freitag, 1. März, an der Volksschule Rosenberg statt. Die Abschlussveranstaltung ist für den 14. Juni an der VS Baiern geplant. Gilbert Sandner, Sicherheitsmanager der Stadt Graz, unterstreicht die Bedeutung dieser Veranstaltungen: „Der ,Junior Coach‘ wird bereits seit einem Jahrzehnt erfolgreich durchgeführt. Dies zeigt nicht nur den Erfolg des Projekts, sondern auch die Wichtigkeit, diese Themen bereits im Schulalter anzusprechen. Es freut uns im Sicherheitsmanagement sehr, dass die Kinder mit so großer Begeisterung dabei sind, richtiges Verhalten in Notfällen zu erlernen. Durch ihre Begeisterung können sie auch zu Hause als Multiplikatoren dienen und ihre Familien für diese wichtigen Themen sensibilisieren.“