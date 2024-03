Wiedereröffnung: Klagenfurter Waschanlage bietet Gratis-Autowäsche

Am 9. März

Veröffentlicht am 7. März 2024, 14:55 / ©Carlovers

Vom 3. bis 5 März war die Carlovers-Waschanlage aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen. Nach dem großen Umbau erstrahlt die Anlage jetzt in neuem Glanz und lädt zur feierlichen Wiedereröffnung am 9. März 2024 um 9 Uhr in der Heinrich-Harrer-Straße 3 ein. Zu den Verbesserungen gehören neue XXL SOFT-Bürsten, neue Rad- und Schwellerwäscher, Superflausch Politurtrockenwalzen, vierfache Hochdruck-Schmutzfräsen und ein angepasster Schaumbogen. Außerdem gibt es neue Waschprogramme.

So bekommst du eine Gratis-Autowäsche

Zur Einweihung werden am Samstag, 9. März, von 9.30 bis 10 Uhr die Fahrzeuge der Kunden Außen kostenlos in neuen Glanz erstrahlen. Übrigens: Kärntens Spitzensportler & Promis waschen dein Fahrzeug für den guten Zweck selbst. Der Erlös kommt der Kärntner Kinder-Krebshilfe zugute. Weitere Gäste wie KAC-Legende Thomas Koch, Ian Jules, und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider werden ebenfalls erwartet.