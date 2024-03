Sanierungsplan gescheitert: Immobilienunternehmen hat Millionenschulden

Veröffentlicht am 7. März 2024, 14:58 / ©Wasan-stock.adobe.com

Bereits 2022 wurde über das Vermögen der „EM Eigenheim Manufaktur GmbH“ ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. 5 Minuten berichtete. Vereinbart wurde die Erfüllung eines Sanierungsplanes. Dies sollte laut dem KSV1870 mit dem Verkauf von Grundstückflächen in Warmbad-Villach gelingen.

Sanierungsplan gescheitert

Ein Grundstück konnte in der Folge auch vermittelt und mit dem Erlös die erste Rate im Sanierungsverfahren bedient werden. Jedoch ist ein Verkauf von weiteren Grundstücken nicht mehr gelungen. „Grund dafür sind offensichtlich die erschwerten Bedingungen für die Erlangung eines Kredites für Häuslbauer und auch die derzeit hohen Finanzierungszinsen“, erklärt man beim Kreditschutzverband weiter. „Dazu kam, dass ein weiteres Vermittlungsgeschäft betreffend ein Wohnhaus in Villach in letzter Minute scheiterte“, ergänzt der Alpenländische Kreditorenverband.

Millionenschulden

Von der Insolvenz sind rund 65 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Die Passiva betragen rund 1.127.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in der Größenordnung von rund 19.000 Euro. Daraus errechnet sich eine Überschuldung von rund 1.108.000 Euro. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 8. April 2024 angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Villacher Rechtsanwältin Margit Niederleitner bestellt.