Ehrungen und Anerkennung: Polizei Kärnten hat Grund zu feiern

Veröffentlicht am 7. März 2024, 15:37 / ©Polizei Kärnten

Drei Kollegen wurden in Leitungsfunktionen bestellt und erhielten ihre Bestellungsdekrete. Chefinspektor Markus Kreulitsch wurde zum Ermittlungsbereichsleiter des EB 09 (Suchtmittelkriminalität) im Landeskriminalamt. Kontrollinspektor Michael Ambros zum Kommandanten der Polizeiinspektion Möllbrücke und Kontrollinspektor Martin Schober ist nun Kommandanten der Polizeiinspektion Lavamünd.

Wohlverdiente Pension

In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden durften sich Chefinspektor Peter Mokre, Assistenzbereichsleiter der operativen Sondereinsatzmittel im Landeskriminalamt, Kontrollinspektor Ewald Bellina von der Polizeiinspektion Pörtschach und Kontrollinspektor Hubert Steiner von der Wache aus Feistritz an der Drau.

Großes Dankeschön

Außerdem wurde zwei Kolleginnen (Landeskriminalamt, Bezirkspolizeikommando Völkermarkt) sowie einem Kollegen der Polizeiinspektion Eberndorf und drei weiteren Kollegen des Landeskriminalamtes eine „belobende Anerkennung“ zuteil. Die Kolleginnen und Kollegen konnten im Jänner 2024 nach monatelanger Ermittlungstätigkeit einen intensiven und organisierten Suchtgifthandel einer Tätergruppierung zerschlagen. Sie haben illegale Suchtmittel in großer Menge aus Slowenien eingeführt und in Kärnten und der Steiermark verteilt. Umrahmt wurde der Festakt in bewährter Weise vom Bläserensemble der Polizeimusik Kärnten.